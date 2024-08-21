

لا زال القلق الغربي من إعطاء ضوء أخضر كامل لأوكرانيا باستخدام أسلحة الدول محط تخوف كبير، وبريطاينا على رأس الدول، حيث تنتظر كييف السماح لها باستخدام صواريخ ستورم شادو، أو عاصفة الظل، فأي صواريخ هذه؟

ستورم شادو صاروخ بريطاني فرنسي من فئة كروز، طورته البلدان سوية، بشكل استُوحي من صواريخ أباتشي الشهيرة، يصنف ضمن قائمة الصواريخ بعيدة المدى، لا يستعان به سوى عند الضربة القاضية، التي تتطلب استهداف مواقع بقيمة عالية، كالقواعد الجوية والموانئ اللوجستية ومراكز الاتصال والترقب، بسرعة تصل لـ1000 كم في الساعة، ما يجعل رصده أمرا شبه مستحيل.

يتجاوز مدى هذه الصواريخ 250 كم، حيث تنتظر كييف بفارغ الصبر السماح لها باستخدامها لضرب العمق الروسي، لاسيما في كورسك حاليا، وهو الأمر الذي يحتاج موافقة بريطانية فرنسية، ومن قبل هذا موافقة واشنطن، وفق صحيفة كييف إندبندنت، حيث تؤكد بريطانيا بأن القصة لن تكتمل دون ضوء واشنطن الأخضر.

بوزن 1300 كغ وطول يتجاوز الخمسة أمتار، تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد 790 ألف جنيه إسترليني، بينما تؤكد وسائل إعلام روسية بأن خبراءها كشفوا أسرار الصاروخ الأوروبي ما يعني بأن التعامل معه سيكون أسهل، كما جرى في أسلحة أمريكية سابقة كأنظمة الصواريخ هيماريس وغيرها.