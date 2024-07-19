

منذ إصابته في محاولة اغتياله.. حظي ترامب بالتعاطف من جميع الأطراف حتى الديمقراطية منها

إلا أن مفاجأةً كانت بانتظاره في ميلووكي بولاية وسكنسون، حيث اعتلت حفيدته الكبرى "كاي ماديسون ترامب" المنصة في أول خطاب لها أمام الحزب لتخبر أمريكا "حقيقة" جدّها.. وفقاً لما أخبرت والدها دونالد جونيور.

وأبدت كاي صدمتها من محاولة الاغتيال التي تعرض لها جدها قائلةً: يوم السبت، صدمت عندما سمعت أنه أصيب بالرصاص، وأردت فقط أن أعرف ما إذا كان بخير. كانت المحاولة مفجعة، لقد حاول كثيرون الإطاحة بجدي، ومع ذلك ها هو لا يزال واقفاً".

وانبرت حفيدة ترامب الكبرى لتعدّد مناقب جدها كما تراها من وجهة نظرها، وأنهت خطابها بإرسال حبها له وتعبيرها عن فخرها به، مُحاولةً تغيير الصورة "الخاطئة" التي رسمها الإعلام عن جدها، بحسب تعبيرها.