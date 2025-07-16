مظاهرات تطالب بإسقاط النظام.. هل تشتعل جرمانا في ريف دمشق؟ (فيديو إرم)

مظاهرات تُشعل جرمانا في ريف دمشق، المدينة ذات الغالبية الدرزية شهدت الساعات الماضية تظاهرات احتجاجية حاشدة ضد الحكومة السورية، بعد أحداث السويداء الأخيرة.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام، معتبرين أن سياسة الرئيس الحالي أحمد الشرع تمثل تهديدا للمجتمع الدرزي، لا سيما بعدما شهد الجنوب السوري واقعا متأزما في الأيام الماضية، عقب هذا ضربات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة في السويداء، قالت إسرائيل إنها لحماية الطائفة الدرزية، مما أثار شرارة غضب في دمشق وغيرها من المناطق، قبل أن تصل الضربات لدمشق وتطال هيئة الأركان وتخرجها عن الخدمة، فضلا عن ضربات طالت محيط القصر الرئاسي.

توتر حالي باتجاهه للتصاعد، يطرح أسئلة عديدة حول وضع الدروز خارج السويداء، وفي مناطق منعزلة عن التجمع الأكبر في المحافظة الجنوبية، في جرمانا الآن وصحنايا ربما لاحقا، لا سيما أن جرمانا قد تكون بداية موجة احتجاجات جديدة، خصوصا إذا استمرت الاعتداءات أو تعذر الحوار بين قيادة الطائفة والحكومة الحالية.