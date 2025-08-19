"لحظات رعب".. طائرة بوينغ 757 تشتعل أثناء الرحلة (فيديو)

لحظات رعب حقيقية عاشها ركاب طائرة بوينغ 757 التابعة لشركة كوندور الألمانية بعد اندلاع حريق مفاجئ في المحرك الأيمن.

تخيل بعد دقائق من الإقلاع وأنت في الجو، وتنظر من شباك الطائرة لتجد المحرك مشتعلًا والنار تأكل فيه.. حتمًا مشهد مرعب.

الطائرة التي أقلعت من جزيرة كورفو اليونانية متجهة إلى دوسلدورف كان على متنها 273 راكبًا و8 من أفراد الطاقم، ليضطر الطيار لإجراء هبوط اضطراري في جنوب إيطاليا، بعد أن تمكن من السيطرة على الوضع وإيقاف المحرك المعطل، مواصلًا الرحلة بالمحرك السليم.

مقاطع تظهر شرارات نار كوميض ولاعة سجائر انتشرت على مواقع التواصل، وأرجح الخبراء أن سبب الحريق كان اصطدام الطائرة بطائر في أثناء التحليق.

لحسن الحظ، لم تسجل أي إصابات، رغم الصدمة الكبيرة للركاب، الذين اضطروا لقضاء الليل في المطار قبل مواصلة رحلتهم في اليوم التالي.