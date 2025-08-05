"لحظات رعب".. اندلاع حريق داخل قطار ركاب في نيوجيرسي (فيديو)

اندلع حريق مفاجئ تحت قطار تابع لخطوط PATH في محطة "نيو بورت" بولاية نيوجيرسي صباح الاثنين؛ ما تسبب في لحظات من الذعر بين الركاب.

امتلأت العربات بالدخان، وسُمع صراخ: "تحركوا، تحركوا!" بينما حاول الركاب الهروب من النيران.

أُصيب 9 أشخاص على الأقل، نُقلوا إلى المستشفى، فيما تلقى آخرون العلاج في الموقع بسبب استنشاق الدخان. أظهرت لقطات مصورة اللهب يتصاعد من مؤخرة القطار وسط حالة من الفوضى.

يأتي الحادث بعد سلسلة أزمات أصابت شبكة النقل بين نيوجيرسي ونيويورك، منها حوادث تصادم، حريق داخل نفق، وإضراب كبير عطل حركة المسافرين.