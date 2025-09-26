بعد احتجاجات عنيفة.. لاداخ الهندية تتحول إلى مأساة دموية

تصاعدت التوترات في قلب جبال الهملايا بعد احتجاجات عنيفة شهدتها منطقة لاداخ الهندية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وجرح العشرات، ما دفع السلطات لفرض حظر تجول مشدد وتحريك دوريات أمنية في أنحاء المنطقة.

المحتجون بقيادة الناشط سونام وانجتشوك طالبوا بمنح لاداخ وضع ولاية اتحادية وإنشاء هيئات محلية منتخبة لحماية السكان القبليين وسط دعوات من تحالف "كارجيل" الديمقراطي لمحاسبة المسؤولين.

وفي مدينة "ليه" لا تزال سيارات محطمة ونوافذ مهدمة شاهدة على أعمال العنف، فيما طالب نواب عن المنطقة بتحقيق عادل ونزيه وصرف مساعدات عاجلة لأسر القتلى.

وذكرت الشرطة أن الاشتباكات اندلعت بعد هجوم حشد على مقر حزب سياسي وإضرام النار في سيارة شرطة ومكتب الرئيس التنفيذي لمجلس المدينة، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بحالة حرجة واعتقال أكثر من 50 شخصاً في مشهد يثير القلق على استقرار المنطقة.