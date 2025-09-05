4 معارك على جبهة خاركيف.. القوات الروسية تطرق أبواب سيفرسك (تحليل عسكري)

تشهد جبهة شرقي خاركيف تطورات مهمة، إذ تخوض القوات الروسية فيها 4 معارك، في كوبيانسك، وبوروفا، وليمان، وكانت أبرز المعارك في مدينة سيفرسك الاستراتيجية التي حققت فيها تلك القوات تقدماً جعلها على بعد أقل من 10 كيلومترات عن تلك المدينة التي تحاول الوصول إليها منذ أشهر.

وخلال الساعات الماضية تمكنت القوات الروسية من عبور نهر باخموتكا، وسيطرت على بلدتي فوداريفكا، وبريزنا، ويتركز القتال الآن على مشارف بلدة سفانيفكا.

ومن المتوقع أن تهاجم القوات الروسية المحور الشمالي، بعد أن سيطرت على سيربيانكا في محاولة للوصول إلى درونوفكا، وكذلك إلى الطريق الذي يربط سيفرسك مع ليمان، وبعد ذلك من الممكن أن تهاجم المناطق الجنوبية الغربية بهدف السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية جنوب غربي سيفرسك، وهو ما يضع القوات الأوكرانية بين فكي كماشة، ويقطع عنها طرق الإمداد وقد يطوقها بالكامل.

وخلال الأيام القادمة من المتوقع أن تبدأ القوات الروسية معركة اقتحام سيفرسك، والسيطرة على المرتفعات الاستراتيجية التي تقع إلى الغرب منها، وبعد ذلك سيكون الهدف الروسي المقبل هو مدينة ليمان من أجل تحقيق الغاية الرئيسية وهي السيطرة على شمال دونيتسك وشرقي خاركيف.