حدث فلكي تاريخي لا يتكرر إلا نادراً أصبح على مقربة من كوكبنا فاستعدوا. كويكب ضخم أطلق عليه العلماء اسم "أبوفيس".

ترك انطباعا سيئا للغاية؛ لأنه سُمي على اسم "إله الفوضى والظلام" المصري، فلم يتمكن العلماء حتى مارس 2021 من استبعاد إمكانية اصطدام "أبوفيس" بالأرض خلال السنوات القادمة.

هذا الكويكب يتحرك بسرعة تفوق سرعة الرصاصة بعشر مرات عند اقترابه من الأرض، وسيكون مرئيًّا بالعين المجردة في أجزاء من أوروبا الغربية وأفريقيا في يوم الجمعة، الموافق 13 أبريل 2029.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن حوالي ملياري شخص سيتمكنون من مشاهدة هذا الكويكب العملاق، الذي يبلغ عرضه تقريبًا نفس ارتفاع برج إيفل وهو يعبر السماء مثل نجم سريع الحركة. ومن المتوقع أن يقترب من الأرض إلى مسافة 20 ألف ميل تقريبا مع هامش خطأ يبلغ بضعة أميال. ورغم اقترابه الشديد إلا أن "أبوفيس" لن يصطدم بالأرض، بل سيقترب لمسافة أقل من الأقمار الاصطناعية التي تراقب الطقس.

اكتُشف "أبوفيس" لأول مرة في يونيو 2004، وقد خمن العلماء باستخدام بيانات الرادار أن شكله يشبه حبوب الفول السوداني. ويعتقد الباحثون أن هذا الكويكب يمثل فرصة ذهبية لدراسة كيفية حماية الأرض من الاصطدامات المستقبلية، إذ يمكن أن يدمر مدينة بحجم نيويورك إذا اصطدم بمنطقة مأهولة.