"الوحش المداري" يقتحم غرب أفريقيا وعاصفة متوسطية تهدد ليبيا

وحش مداري يجتاح وسط وغرب أفريقيا، وصولاً إلى المغرب والجزائر، في حدث جوي استثنائي وصفه الخبراء بالنادر نتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها الكوكب.

الحدث الجوي يتمثل في تمدد غير مسبوق للفاصل المداري، والذي عادةً ما يبقى محصورًا بالقرب من المناطق الاستوائية، حيث يتسبب في هطول غزير للأمطار بمعدلات مرتفعة. لكن هذا الموسم، توسعت رقعة الفاصل المداري ووصلت إلى مناطق غير مألوفة مثل الصحراء الكبرى، التي تشهد وستشهد أمطارًا طوفانية تتجاوز المعدلات المعتادة بنسب تصل إلى 500%.

هذه الأمطار غير المسبوقة ستضرب دول الساحل الغربي، فيما سيتسبب التمدد المداري بالتقاء أحواض جوية علوية أقل حرارة، ما يؤدي إلى نشوء عاصفة استوائية على اليابسة في غرب أفريقيا، وهي ظاهرة نادرة الحدوث. ومن المتوقع أن تمتد تأثيرات هذه العاصفة إلى دول شمال إفريقيا والمغرب العربي في نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل.

في الوقت ذاته، تشير توقعات مراكز الطقس العالمية إلى انحدار حوض علوي بارد من أوروبا نحو وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث تشهد مياهه احترارًا غير معتاد، مما يرفع من احتمالية تشكل عاصفة متوسطية "ميديكان" قد تضرب ليبيا منتصف الأسبوع المقبل.

هذه التوقعات تعيد إلى الأذهان عاصفة "دانيال" التي ضربت ليبيا العام الماضي، وتسببت في كارثة درنة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص وألحقت أضرارًا جسيمة بالممتلكات.