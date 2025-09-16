ابتسامة غائبة وقلق يتصاعد.. رونالدو يثير علامات الاستفهام (فيديو إرم)

رغم فوز النصر السعودي على الخلود بهدفين دون رد، خطف كريستيانو رونالدو الأضواء... ولكن ليس كعادته.

الأسطورة البرتغالية بدا بعيدًا عن مستواه المعروف، وخرج من المباراة بوجهٍ عبوس، أثار قلق الجماهير والمحللين على حد سواء.

وعلى الرغم من تسجيل ساديو ماني وإينيغو مارتينيز هدفي الانتصار، فإن غياب رونالدو عن لوحة النتائج للمباراة الثانية هذا الموسم فتح باب التساؤلات.

مقطع فيديو تم تداوله بعد اللقاء، أظهر رونالدو شارد الذهن، مهمومًا، رغم أن فريقه تصدّر جدول الدوري بـ6 نقاط كاملة.

الإحصائيات لم تكن في مصلحته، فقد نال ثاني أسوأ تقييم بين لاعبي النصر، وانتهت سلسلته التهديفية التي امتدت لثلاث مباريات.

فهل هي بداية تراجع في المستوى؟ أم ضغوط داخلية يعيشها النجم المخضرم مع انطلاقة موسم يبدو أنه سيكون طويلًا؟