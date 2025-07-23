سعرها يفوق الـ2 مليون دولار.. تفاصيل سيارة رونالدو بآخر ظهور

الدون كرستيانو رونالدو في ظهور جديد بشوارع لشبونه البرتغالية رفقة الوحش على الطريق، سيارة بوغاتي فيرون.

تعد من أكثر السيارات ندرة وفخامة في العالم، أُنتج منها قرابة الـ450 نسخة في العالم فقط، يتجاوز سعرها المليوني دولار أمريكي، تتميز بمحرك جبار من نوع W16 مزود بأربع شواحن توربينية، يولد قوة تتجاوز الـ1000 حصان، ما يمنحها قدرة على الانطلاق من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.5 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى أكثر من 400 كم/س.

بوغاتي فيرون هي تحفة هندسية فريدة، ويملك رونالدو نسخا عدة من سيارات بوغاتي ضمن أسطول سياراته الخاص الذي تتجاوز قيمته 21 مليون دولار، منها، بوغاتي تشيرون، وبوغاتي فيرون، وبوغاتي تشينتوديتشي التي تقدر قيمتها بـ9 ملايين دولار.