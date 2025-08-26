التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي يقتل مدنيا في محافظة القنيطرة بعد توغله في المنطقة
كاهن لبناني يشعل التواصل بـ"الدبكة".. ما القصة؟ (فيديو)

صدام مقدادي
26 أغسطس 2025، 7:20 ص

أشعل كاهن لبناني مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يشارك الحضور رقصة الدبكة خلال حفل زفاف.

ولفت المقطع الذي صُوّر في أجواء احتفالية، الانتباه بحماسة الكاهن وخطواته المتقنة وسط تشجيع الحضور.

وأضفت ابتسامته وروح الدعابة التي أظهرها للمشهد طابعا إنسانيا جعل الفيديو ينتشر بسرعة على منصات التواصل.

وانقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض، بعضهم رأى في الفيديو خروجا عن الطابع التقليدي للكهنوت، فيما اعتبره آخرون مجرد لحظة فرح عفوية تعكس بساطة الإنسان واندماجه مع المجتمع.

وحقق خلال ساعات قليلة الفيديو آلاف المشاهدات خلال وقت قصير.

