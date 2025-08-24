واشنطن تشعل جدلاً واسعاً بالتلميح لـ"نظام جديد" في سوريا

في تصريح أثار الكثير من الجدل، شدَّد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك على ضرورة أن يعيد السوريون التفكير في شكل نظام الحكم بعيداً عن "المركزية الصارمة"، خاصة بعد تصاعد أحداث العنف في السويداء..

وأوضح لصحيفة "واشنطن بوست" أن الهدف ليس إقامة نظام فيدرالي كامل، بل صيغة مرنة تحافظ على هوية وثقافة ولغة كل مكوّن سوري، مع تجنّب مخاطر التطرف والإقصاء..

باراك أكد أن المرحلة الحالية تحتاج إلى حلول واقعية، ومقاربات تقوم على التوافق الوطني، معتبراً أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق عبر المركزية وحدها.. تصريحاته فتحت نقاشاً واسعاً حول مستقبل سوريا، وتوازناتها الداخلية.