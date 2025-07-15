5 رصاصات سببها الغيرة.. مقتل لاعبة كرة تنس على يد والدها

قُتلت لاعبة التنس الهندية راديكا ياداف، البالغة من العمر 25 عامًا، برصاص والدها داخل منزل العائلة في ولاية هاريانا شمال الهند، وذلك في جريمة أثارت صدمة واسعة في البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، وقعت الجريمة داخل المطبخ، حيث أطلق الوالد 5 رصاصات على ابنته؛ ما أدى إلى وفاتها على الفور رغم محاولات إنقاذها في المستشفى.

مصادر قريبة من العائلة كشفت أن الأب كان يعاني من غيرة شديدة تجاه ابنته، بسبب شهرتها المتصاعدة في عالم التنس، واستقلالها المالي، إضافة إلى مضايقات وشائعات أطلقها الجيران حول علاقاتها، وهو ما اعتبره إساءة لسمعة العائلة.