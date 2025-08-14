صدمة وذهول.. ذكور الطيور تبيض في هذا البلد

رصد علماء أستراليون ظاهرة غريبة وغير مسبوقة لدى الطيور البرية، حيث وثّقوا حالات متعددة لتغيير الجنس بعد الولادة.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة "بايولوجي ليترز"، شملت طيورًا مثل "الكوكابورا" و"العقعق" و"اللوريكيت".

وكشفت الدراسة العلمية أن نحو 6% من تلك الطيور تحمل في جيناتها صفات جنسية مختلطة.

ووفقًا للباحثة دومينيك بوتفان، فإن بعض الطيور الإناث طورت أعضاء ذكورية، والعكس، في تغير بيولوجي غير متوقع.

ويرجح الباحثون أن يكون التلوث أو العوامل البيئية سببًا وراء هذه الظاهرة.

ويعد هذا التحول نادرًا في الطيور والثدييات، ما أثار مخاوف علمية من تأثيرات بيئية أعمق قد تؤثر على التنوع البيولوجي في المستقبل القريب.