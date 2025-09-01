ألكسندر إيزاك إلى ليفربول مقابل 130 مليون جنيه إسترليني.. هل يستحق هذا السعر؟

بعد أسابيع من التكهنات والجدل، حسم ليفربول مستقبل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، متوصلًا لاتفاق قياسي مع نيوكاسل مقابل 130 مليون جنيه إسترليني، محطمًا الرقم السابق البالغ 116.5 مليون جنيه لانتقال فلوريان فيرتز، ليصبح الأعلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

إيزاك البالغ 25 عامًا سجل 44 هدفًا في الموسمين الماضيين بالدوري الإنجليزي، متفوقًا على الجميع إلا محمد صلاح وإيرلينغ هالاند، ما يبرر قيمة الصفقة الضخمة.

لكن سعر الصفقة ليس عشوائيًا، فهو مرتبط بعقد إيزاك الطويل مع نيوكاسل حتى 2028، ما يجعل أي ناد مضطرا لدفع قيمة شراء عقده بالكامل، إضافة إلى أن السوق الحالي يرفع من قيمته، إذ تعتمد الأندية على أسعار الصفقات الحديثة لتقدير قيمة اللاعبين المماثلين.

على أرض الملعب، إيزاك لاعب مثالي في الخط الهجومي، قادر على مجابهة كبار المدافعين، سحبهم من مواقعهم، والانطلاق خلف الدفاع، والتحرك في كل أرجاء الملعب لخلق الفرص. ففي الموسم الماضي سجل 23 هدفًا، محققًا رقما قياسيا بتسجيل أهداف في ثماني مباريات متتالية بالدوري، في سابقة هي الأولى في تاريخ الماكبيس، متفوقًا على أساطير مثل آلان شيرر.

القدرة على التسجيل من لمسة واحدة، والتحرك بين قلبي الدفاع، والتسديد القوي والدقيق من خارج منطقة الجزاء، تجعل إيزاك تهديدا دائما أمام المرمى. إحصائيًا، يُصنف ضمن أفضل 10 لاعبين في مقياس "أهداف التسديد المضافة"، ما يعني أنه لا يكتفي بتحويل الفرص الجيدة إلى أهداف فقط، بل يحسن جودة كل فرصة ويجعلها أقرب للتسجيل.

في سوق تنفق فيه الأندية من 50 إلى 90 مليون جنيه على مهاجمين شبان لم يثبتوا أنفسهم بعد، تصبح صفقة إيزاك بقيمة 130 مليون جنيه استثمارا مضمون العائد، فهو ليس مجرد هداف، بل لاعب يرفع مستوى الفريق بأكمله ويحقق ماهو مطلوب منه وأكثر في كل مباراة.