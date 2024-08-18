ثلث القوات المسلحة البيلاروسية نُشرت على الحدود مع أوكرانيا وهي في حالة تأهب قد تتحول من الدفاع الى الهجوم في أي لحظة.. كانت هذه تصريحات للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي هدد أيضا بحرب نووية.

لوكاشينكو الذي أطلق تصريحات رنانة دعما لموسكو حذر فيها كييف من استمرار التصعيد مع روسيا بعد التوغل في كورسك، مشيرا إلى أن أوكرانيا تحاول استفزاز موسكو لاستخدام الأسلحة النووية، الأمر الذي سيكون بمرتبة كارثة بالنسبة لكييف.

الحل يكمن بجلوس الطرفين على طاولة المفاوضات وفق لوكاشينكو وإلا سينتهي الأمر بتدمير الدولة الأوكرانية بالكامل، في الوقت الذي أكد فيه أن صواريخ "إسكندر" البيلاروسية قادرة على حمل رؤوس نووية.

وزارة الخارجية الروسية قالت إن كييف شرعت بالتجهيز لتنفيذ هجوم يستهدف محطة كورسك للطاقة النووية وسط تحذيرات من كارثة تواجه أوروبا في حال تنفيذ الهجوم.

أما الإدارة العسكرية بمقاطعة خاركوف فكانت قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الأوكرانية تخطط لاستخدام عبوات برؤوس حربية تحتوي على مواد مشعة لمهاجمة محطتي كورسك وزاباروجيا للطاقة النووية.