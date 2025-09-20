”عروض ومناقصات“.. لماذا رحل الأسد وبقيت صوره على العملة السورية؟

رحل بشار الأسد عن سوريا قبل 9 أشهر، لكن صورته لا تفارق جيوب السوريين.. يشاهدونها أمامهم في كل عملية شراء يجرونها مع بقاء العملة المحلية دون أي تغيير حتى الآن.

وفي تفسيره للأمر يوضح عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي أن دمشق طلبت بالفعل عروضا من موردين دوليين لطباعة أوراق نقدية جديدة، في إطار جهودها لدعم العملة المحلية التي تعاني من تراجع قيمتها.

وبغضون ثلاثة أشهر تضع الحكومة السورية نصب عينيها إتمام المهمة بطرح نسخ جديدة من العملة، والتي تقول مصادر عدة إن تغييرات جذرية ستطرأ عليها ليس في الشكل فقط بل في المعادلة الرقمية أيضا مع حذف صفرين، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور في الليرة.

ويؤكد الشارع السوري على أهمية الخطوة ليس من باب إعادة القوة للعملة المحلية فحسب، بل للتخلص من ذكرى مؤلمة تعود بهم إلى نقطة الصفر مع كل عملية مالية يكون الأسد حاضرا فيها.