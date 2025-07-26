3 من مدريد.. من هم اللاعبون الـ5 الأعلى قيمة سوقية في 2025؟ (فيديو إرم)

ثلاثة منهم من نجوم ريال مدريد، من هم أعلى اللاعبين قيمة سوقية في عام 2025؟

كشف موقع " Football Benchmark " عن أعلى 10 لاعبين في عالم كرة القدم من حيث القيمة السوقية لهذا العام، وبينما تصدر لامين يامال جوهرة برشلونة القائمة بقيمة سوقية بلغت 279.7 مليون يورو، جاءت الأسماء التالية معظمها من ريال مدريد.

ثانيا جاء كليان مبابي بقيمة سوقية بلغت 236.9 مليون يورو، بينما حل ثالثا إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بقيمة تبلغ 182.6 مليون يورو متفوقا على جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الذي تبلغ قيمته السوقية 174.5 مليون يورو في المركز الرابع، وجاء خامسا فينيسيوس جونيور، بقيمة 171.5 مليون يورو.

وعلى التوالي حل من المركز السادس وحتى العاشر، بوكايو ساكا من آرسنال، جمال موسيالا من بايرن ميونخ، فلوريان فيرتز من ليفربول، بيدري من برشلونة، وأخيرا فالفيردي من ريال مدريد.