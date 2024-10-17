كيف قتلت إسرائيل يحيى السنوار بمحض الصدفة؟

عملية عسكرية مثيرة بمحض الصدفة.. مصادر عسكرية إسرائيلية تكشف تفاصيل مقتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد أن استهدفت قوة من الجيش الإسرائيلي مجموعة من عناصر حماس داخل مبنى في قطاع غزة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة.

المصادر أكدت أن الجيش الإسرائيلي حاصر المبنى الذي كان يقيم فيه السنوار، وبعد تبادل إطلاق النار، عثرت القوات على جثة تشبه جثة السنوار، وعليها سترة عسكرية مليئة بالقنابل اليدوية.

في تصريحات أدلى بها مصدران إسرائيليان، وفق شبكة سي ان ان، تمت الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تنفذ عمليات عسكرية روتينية في المنطقة، وبعد انتهاء المعركة، تم العثور على الجثة المشتبه بها، وبدأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عملية تحديد الهوية من خلال تحليل الحمض النووي.

وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بأن عملية الاغتيال حدثت بمحض الصدفة، من دون معلومات استخباراتية مسبقة عن المكان الذي كان يتواجد فيه السنوار، والاشتباك وقع تحديدًا في منطقة تل السلطان برفح.

القناة 12 الإسرائيلية أشارت إلى أن المحققين الذين استجوبوا السنوار سابقًا حضروا إلى موقع الاغتيال للتعرف على جثته قبل إجراء الفحوصات اللازمة.