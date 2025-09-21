ترامب يتفاخر.. هجوم إيران بدا كفيلم لتوم كروز (فيديو إرم)

في مشهد أقرب إلى فيلم هوليوودي.. خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتفاخر بواحدة من أخطر الضربات الجوية في التاريخ المعاصر.

ترامب قال إنه هو من أصدر الأوامر بالقصف الذي دمّر مخزونات إيران من اليورانيوم المخصّب.. غارة استمرت 37 ساعة، نُفذت بواسطة قاذفات الشبح "بي-2"، وبمساندة أكثر من 50 طائرة صهريجية للتزود بالوقود.

الرئيس الأمريكي وصف الطيارين الذين قادوا العملية بالأبطال، بل شبههم بالنجم السينمائي توم كروز، مؤكدا أنهم أمضوا أكثر من عقدين في التدريب على هذه الضربة، وأنه كان الرئيس الوحيد الذي امتلك "الشجاعة" لمنحهم الضوء الأخضر.

ترامب لم يكتفِ بوصف العملية بالناجحة، بل اعتبرها "أعظم الضربات الجوية" في تاريخ الولايات المتحدة.. ضربة قال إنها قضت على آمال طهران النووية إلى الأبد.

لكن ورغم رواية ترامب التي تبدو وكأنها من سيناريو فيلم أكشن، تبقى الأسئلة معلقة: هل نجحت هذه الضربة بالفعل في إنهاء البرنامج النووي الإيراني؟ أم أن طهران تحتفظ بأوراق سرية لم تكشف عنها بعد؟

فبين خطاب الانتصار الأمريكي وإصرار إيران على المضي في تخصيب اليورانيوم باعتباره "حقا سياديا"، يظل الغموض مسيطرا على مستقبل المواجهة النووية، التي قد تعود إلى الواجهة في أية لحظة، وبصورة أشد خطورة.