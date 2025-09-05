"فيديو صادم".. لاعب يصفع حكمة كولومبية ويشعل الغضب

تعرضت الحكمة فانيسا سيبالوس لاعتداء صادم خلال مباراة بين ريال أليانزا كاتاكيرا وديبورتيفو كويكي، عندما أقدم اللاعب خافيير بوليفار على صفعها على وجهها عقب طرده بالبطاقة الحمراء.

في الدقيقة 66 رُفعت البطاقة الحمراء في وجه بوليفار، الذي كان جالساً على دكة البدلاء، لكن الغضب سيطر عليه قبل أن تكتمل الإجراءات.. اندفع نحو الحكمة وصفعها بيده اليمنى، في مشهد أثار صدمة وغضب الجماهير.

حاولت سيبالوس الرد على تصرف بوليفار أثناء ابتعاده بمحاولة اعتراضه، لكن تم تقييدها قبل أن تصل إليه، في حين اندهش اللاعبون وأبدوا غضبهم الشديد، وتدخل حارس المرمى لإبعاد بوليفار عن المكان.

وانتشر الفيديو الصادم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انهالت الإدانات على اللاعب، الذي وُصف تصرفه بأنه مسيء وغير مقبول لكرة القدم.

واعتذر بوليفار عبر "إنستغرام" عن سلوكه المسيء وغير اللائق، مؤكداً أنه لم يقصد الاعتداء الجسدي، وأن تصرفه يتعارض مع قيم الاحترام في كرة القدم، وقدم اعتذاره للحكمة وللنساء ولكل من تأثر.

ويواجه اللاعب ضغوطاً شديدة من الاتحاد الكولومبي لفرض عقوبة صارمة قد تصل لوقف طويل الأمد بعد أن أشعل الحادث جدلاً واسعاً حول أخلاقيات اللعبة.