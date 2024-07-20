مسيرة انتحارية خرجت من اليمن والهدف إسرائيل.. عبرت مسافة تجاوزت 2000 كلم، وأحدثت أضرارا في قلب تل أبيب، وتسببت في مقتل مواطن إسرائيلي وعدد من المصابين.. فتح باب التساؤلات حول قدرات "الحوثيين" الجوية.

ميليشيا الحوثي عملت على مدى سنوات على تعزيز إمكانياتها العسكرية التي تأتي في مقدمتها الطائرات المسيّرة كجزء من منظومة السلاح الجوي التابع لها بمساعدة خبراء إيرانيين ولبنانيين يتواجدون على الأراضي اليمنية.

أول ظهور للطائرات المسيّرة الحوثية كان في عام 2016 بطائرتين صغيرتي الحجم وبإمكانيات محدودة يقتصر دورهما على الاستطلاع ضمن مسافات لا تتعدى كيلو مترا واحدا قبل أن تدخل في العام التالي أولى الطائرات الهجومية بقدرات متواضعة.

بعد سبعة أعوام من الظهور الأول باتت ميليشيا الحوثي تمتلك 14 نوعا من الطائرات المسيّرة بمدى وأحجام وسرعات مختلفة تنقسم مهماتها إلى استطلاعية وهجومية ومعظمها يؤدي المهمتين معا وأخرى انتحارية مصممة لأهداف بعيدة المدى.

طائرة "رقيب" أولى طائرات الحوثيين غير المأهولة المخصصة لمهمة الاستطلاع تلتها "هدهد1" ثم "راصد" وأعقبتها "مرصد"، وجميعها بإمكانيات ومزايا متباينة ومحدودة المدى قبل أن يتم الإعلان عن طائرة "صماد1" الاستطلاعية التي يصل مداها إلى 500 كيلو متر.

طرازات الطائرات المسيرة الهجومية التي أعلنت عنها ميليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية تختلف بداية من طراز "قاصف1" التي تحمل رأسًا حربيًا يصل وزنه إلى 30 كيلوغراما لمسافة لا تتجاوز 150 كليو مترا وصولاً إلى "صماد3" المتميزة بالهجمات الانتحارية التي يتراوح مداها إلى ما بين 1500 إلى 1700 كيلو متر مع حمولة متفجرة تصل إلى 18 كيلو غراما.

يمتلك الحوثيون أيضا طائرتين من طراز "قاصف 2K" الهجومية والاستطلاعية و"شهاب" الهجومية وهما وفق وكالة "شيبا إنتلجنس" الاستخباراتية نسخة مطابقة من طائرة "أبابيل2" الإيرانية، إضافة إلى التشابه بين طائرة الحوثيين المسيرة "وعيد" التي يتراوح مداها ما بين 2000 إلى 2500 كيلو متر مع طائرة "شاهد136" الإيرانية الانتحارية.

عملية تل أبيب وفق مليشيا الحوثي نُفذت بطائرة مسيرة جديدة تدعى "يافا" تمتاز بقدرتها على تجاوز المنظومات الاعتراضية، ولا تستطيع الرادارات اكتشافها.

في ظل المسافة التي تتعدى 2000 كيلو متر بين تل أبيب وأقرب موقع خاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن تأتي طائرة "صماد4" متعددة المهام بقدرتها على حمل 50 كيلو غراما من المتفجرات وطائرة "وعيد" الانتحارية من بين قائمة الطائرات الحوثية المسيرة التي يتراوح مداها ما بين 2000 إلى 2500 كيلو متر.