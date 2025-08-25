التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي يقتل مدنيا في محافظة القنيطرة بعد توغله في المنطقة
logo
عروس تغني بلغة الإشارة
فيديو

حين تعجز الكلمات.. عروس لبنانية تغنّي بالإشارات لزوجها الأصم

توفيق الناصري
توفيق الناصري
25 أغسطس 2025، 8:40 م

حين يصمت الصوت، يتكلم الحب بلغة لا يفهمها إلا القلب. لحظة مؤثرة خلال حفل زفاف في لبنان تحوّل إلى رمز للحب الحقيقي، بعدما اختارت عروس أن تغني لعريسها الأصم بلغة الإشارة، وسط دهشة وتصفيق الحاضرين.

أدت العروس أغنية لنانسي عجرم، مستخدمة يديها لتبليغ مشاعرها، في مشهد أعاد للأذهان الفيديو كليب الأصلي الذي تضمّن موقفًا مشابهًا.

اللفتة الإنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا من الضيوف، الذين غصّت أعينهم بالدموع، وانتشر الفيديو بسرعة عبر وسائل التواصل، حيث أشاد المتابعون بصدق المشهد وعمق العلاقة.

وصفها البعض بأنها "قصة حب ناطقة بالصمت"، فيما علّق آخرون: "الحب الحقيقي لا يحتاج صوتًا، يكفيه الإحساس".
لحظة واحدة... جسّدت ما تعجز الكلمات عن قوله.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC