"رصدنا الميليشيات الفنزويلية".. فيديو لامرأة مسلحة يشعل سخرية ترامب (فيديو إرم)

معلقاً على فيديو لامرأة فنزويلية تتدرب على استخدام السلاح، وتركض بصعوبة بسبب وزنها الزائد.. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول ساخراً: "سرّي للغاية.. رصدنا الميليشيات الفنزويلية أثناء تدريبها، تهديد خطير للغاية"

أخبار ذات علاقة حرب المخدرات تحتدم.. البيت الأبيض يرفض دعوة مادورو للحوار

المنشور لم يكن مجرد نكتة عابرة على وسائل التواصل، بل جاء في سياق سلسلة من التصريحات والتحركات العسكرية التي أعلن عنها ترامب لتنفيذ عمليات مكافحة المخدرات قبالة السواحل الفنزويلية، وهي تصريحات وتحركات قوبلت بتصعيد من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أعلن تعبئة أكثر من 4 ملايين عنصر من الميليشيات الشعبية رداً على التهديدات الأمريكية، ورداً على إرسال 8 سفن حربية وغواصة إلى جنوبي الكاريبي قبل أن يعيد حساباته السياسية، ويطلب إجراء محادثات مع نظيره الأمريكي لتهدئة التوترات، وهو ما قُوبل بالرفض من البيت الأبيض الذي يرى أن النظام في فنزويلا "غير شرعي"