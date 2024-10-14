مسؤول أمريكي سابق: الشرق الأوسط على وشك الانفجار (فيديو إرم)

في حوار خاص، تناول الدكتور نبيل خوري، المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية، الوضع الراهن في لبنان وغزة، وأثره على الاستقرار الإقليمي؛ إذ أكد الدكتور خوري أن الأوضاع في المنطقة تسير نحو الانفجار، مشيراً إلى احتمالية نشوب حرب بين إيران وإسرائيل.

وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن تصاعد التوترات في لبنان وغزة يعد بمثابة "قنبلة موقوتة"، حيث إن الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة.

كما أشار إلى أن إيران وإسرائيل قد تجدان نفسيهما في مواجهة مباشرة؛ ما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.

أما عن الموقف الأمريكي، وصف الدكتور خوري سياسة الإدارة الحالية بأنها سلبية، ما أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار في العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن هذا الموقف قد يؤثر سلبًا على جهود السلام ويزيد من حدة التوترات.

وبخصوص الانتخابات الأمريكية المقبلة، تحدث الدكتور خوري عن موقف المرشحين الرئيسين، دونالد ترامب وكامالا هاريس؛ إذ اعتبر أن الناخب العربي قد يكون له تأثير كبير على مسار الانتخابات، خاصة مع تزايد الوعي بالقضايا العربية والإنسانية.

وفي الختام، شدد الخبير على أهمية تفعيل الدور الأمريكي في البحث عن حلول سلمية، داعياً إلى ضرورة الاستماع لصوت الناخب العربي كجزء من الحلول المحتملة للأزمات في المنطقة.