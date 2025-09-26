بعد حديثه مع ترامب.. زيلينسكي يستفز الكرملين ومدفيديف يرد بتهديد مبطن

لم تمضِ ساعات على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي دعا فيها المسؤولين الروس إلى "الاختباء في أقرب ملجأ" إن لم تتوقف الحرب حتى جاء الرد الروسي من ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.

هاجم ميدفيديف زيلينسكي مباشرة عبر منصة "إكس"، بتحذيرٍ ناري يقول إن لدى موسكو أسلحة "لا تحمي منها حتى الملاجئ"، وإن على الأمريكيين أن يأخذوا هذا الحساب بعين الاعتبار.

زيلينسكي كشف لموقع "أكسيوس" أنه طلب من ترامب دعماً صريحاً لاستخدام أسلحة متطورة تجبر فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأكد زيلينسكي أن واشنطن مستعدة لمساندة كييف في استهداف مواقع حساسة مثل البنية التحتية للطاقة ومصانع الأسلحة الروسية.

الخطابان يضعان العالم أمام سيناريو خطير وتحدٍّ مفتوح بين رغبة في إجبار موسكو على التراجع وإعلان روسي عن قدرات قد تكون قادرة على قلب المعادلة.