هل غش ترامب في الغولف؟.. فيديو مثير يُشعل مواقع التواصل

تحوّلت لعبة الغولف الهادئة إلى ساحة اتهام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما انتشر مقطع فيديو مثير للرئيس وهو يلعب الغولف على مواقع التواصل.

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وفقًا لمجلة نيوزويك، فإن الفيديو يُظهر أحد مساعديه وهو يسقط كرة غولف على الممر ليقترب ترامب بعدها وكأنها ضربته الأصلية؛ ما اعتبره كثيرون دليلًا واضحًا على الغش.

الحساب المعروف PatriotTakes نشر الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات فيما أعاد حساب الجمهوريين ضد ترامب مشاركته مؤكدين أن الواقعة تكرّس نمطًا من السلوك غير النزيه المرتبط بترامب في رياضة الغولف.

تعليقات المستخدمين تباينت: أحدهم كتب "هل ندفع ملايين الدولارات لرئيس يسقطون له الكرة؟ هذا مثير للشفقة".. آخرون أشاروا إلى كتاب رياضي صدر عام 2019 بعنوان "القائد في الغش" يوثق مزاعم متعددة عن خروقات ترامب لقواعد اللعبة.

بالمقابل دافع البعض عن ترامب قائلين: إن اللقطة قد تكون من تدريب ودي لكن رغم الغموض عاد الجدل القديم حول شخصية ترامب ونزاهته إلى الواجهة.