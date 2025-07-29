logo
ترامب جولف
فيديو

هل غش ترامب في الغولف؟.. فيديو مثير يُشعل مواقع التواصل

غدير غفر
غدير غفر
29 يوليو 2025، 6:27 ص

تحوّلت لعبة الغولف الهادئة إلى ساحة اتهام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب  بعدما انتشر مقطع فيديو مثير للرئيس وهو يلعب الغولف على مواقع التواصل.

أخبار ذات علاقة

صدمة في عالم الجولف بوفاة جرايسون موراي عن 30 عاما

صدمة في عالم الجولف بوفاة جرايسون موراي عن 30 عاما

وفقًا لمجلة نيوزويك، فإن الفيديو يُظهر أحد مساعديه وهو يسقط كرة غولف على الممر ليقترب ترامب بعدها وكأنها ضربته الأصلية؛ ما اعتبره كثيرون دليلًا واضحًا على الغش.

الحساب المعروف PatriotTakes نشر الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات فيما أعاد حساب الجمهوريين ضد ترامب مشاركته مؤكدين أن الواقعة تكرّس نمطًا من السلوك غير النزيه المرتبط بترامب في رياضة الغولف.

تعليقات المستخدمين تباينت: أحدهم كتب "هل ندفع ملايين الدولارات لرئيس يسقطون له الكرة؟ هذا مثير للشفقة".. آخرون أشاروا إلى كتاب رياضي صدر عام 2019 بعنوان "القائد في الغش" يوثق مزاعم متعددة عن خروقات ترامب لقواعد اللعبة.

بالمقابل دافع البعض عن ترامب قائلين: إن اللقطة قد تكون من تدريب ودي لكن رغم الغموض عاد الجدل القديم حول شخصية ترامب ونزاهته إلى الواجهة.

أخبار ذات علاقة

"Golfi" روبوت يلعب الجولف مثل المحترفين (فيديو)

"Golfi" روبوت يلعب الجولف مثل المحترفين (فيديو)

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC