عذّبت أطفالها بطريقة صادمة.. أم أمريكية تتحوّل إلى "مصاصة دماء"

في جريمة هزّت ولاية مينيسوتا، وأثارت صدمة في الشارع الأمريكي، تحوّلت الأم جوردن بوردرز (35 عاماً) إلى ما يشبه "مصاصة دماء" تمارس طقوس تعذيب مروّعة بحق أطفالها الثلاثة.

ووفق صحيفة ميرور، حكمت المحكمة عليها بالسجن 40 عاماً بعد إدانتها بمحاولة قتل وتعذيب أطفال والاحتيال.

التحقيقات كشفت أن الأم سحبت دماء ابنها البالغ تسع سنوات بمعدات طبية متطورة، وأجبرت أطفالها على ارتداء أجهزة طبية وجبائر لا يحتاجونها، وضربتهم بأسلاك الشحن والأحزمة والملاعق حتى النزيف، وحرمتهم من الطعام وأوقفتهم عراة في البرد القارس مهددة بقتلهم إن تحدّثوا.

لم تتوقف جرائمها عند ذلك، بل احتالت على برنامج "مديكيد" لنهب 18 ألف دولار بادعاء أمراض وهمية.. المدعي العام وصف القضية بأنها "من أبشع الجرائم" التي تتطلب سنوات من الدعم النفسي والجسدي للأطفال الناجين، في مشهد من القسوة لا يكاد يُصدّق.