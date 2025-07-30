فيديو مرعب لعائلة جزائرية.. ديدان تخرج من أجساد أفرادها

مشاهد مرعبة من الجزائر.. ديدان حية تزحف داخل أجساد بشرية.. هذا ما وثقه مقطع صادم خرج من ولاية معسكر غرب البلاد، حيث تعيش عائلة مأساة حقيقية ، الديدان تخرج من أجساد أفرادها.

الأب المصدوم مما يحدث وثّق بكاميرته لحظات الرعب، أطفاله يغطون أجسادهم بالبلاستيك، في محاولة يائسة لعزل أنفسهم عن بيئة تُشبه الكابوس، بينما تتحرك الديدان تحت الجلد كأنها تبتلعهم من الداخل.

الفيديو اجتاح منصات التواصل، وأشعل موجة من الجدل البعض اعتبرها حالة طبية نادرة، لكن آخرين ذهبوا إلى ما هو أعمق.. أعمال سحر أو شعوذة.

السلطات الصحية تدخلت بسرعة، ونُقلت العائلة إلى المستشفى لكن حتى اللحظة لا تفسير رسمي لما يحدث.

إنها ليست قصة من فيلم رعب بل حقيقة حية، وثقتها عدسة أب، يعيش وعائلته كابوسا بلا نهاية.