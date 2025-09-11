logo
الشرطة الأمريكية
فيديو

متدليا على الجسر.. شرطي أمريكي ضحية سائق شاحنة شارد الذهن (فيديو إرم)

هاني رعد
هاني رعد

 

أثناء محاولته تحويل حركة المرور فوق أحد جسور  تكساس الأمريكية لحماية شخصين يُغيران إطارات بالقرب من الطريق السريع، كارثة حلت برجل شرطة أمريكي كان رفقة زميل له.

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

إطلاق سجين عن طريق الخطأ في تكساس

 

شاحنة تصطدم بسيارتهما، دافعةً إحداهما ومثبتة إياه بهذا الشكل على طرف الجسر متدليا كجثة هامدة، ومعلقا من قدميه لكنه على قيد الحياة، وبأعجوبة تمكن رجال الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذه وإعادته للجسر قبل أن يسقط وهو فاقد للوعي، بينما تشير التحقيقات الأولية إلى أن سائق الشاحنة كان مشغولا بتوصيل هاتفه المحمول على بلوتوث أثناء قيادة الشاحنة، ما تسبب بالحادث.

أخبار ذات علاقة

ترامب يؤدي رقصته الشهيرة في وقت سابق

تكساس تقرّ خريطة جديدة لدوائرها الانتخابية بطلب من ترامب

 

أصيب سائق الشاحنة بجروح متوسطة في الحادث وقد أُطلق سراحه بعد العلاج، بينما لا تزال الشرطة الأمريكية تحقق في الحادث. 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC