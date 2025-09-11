متدليا على الجسر.. شرطي أمريكي ضحية سائق شاحنة شارد الذهن (فيديو إرم)

أثناء محاولته تحويل حركة المرور فوق أحد جسور تكساس الأمريكية لحماية شخصين يُغيران إطارات بالقرب من الطريق السريع، كارثة حلت برجل شرطة أمريكي كان رفقة زميل له.

شاحنة تصطدم بسيارتهما، دافعةً إحداهما ومثبتة إياه بهذا الشكل على طرف الجسر متدليا كجثة هامدة، ومعلقا من قدميه لكنه على قيد الحياة، وبأعجوبة تمكن رجال الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذه وإعادته للجسر قبل أن يسقط وهو فاقد للوعي، بينما تشير التحقيقات الأولية إلى أن سائق الشاحنة كان مشغولا بتوصيل هاتفه المحمول على بلوتوث أثناء قيادة الشاحنة، ما تسبب بالحادث.

أصيب سائق الشاحنة بجروح متوسطة في الحادث وقد أُطلق سراحه بعد العلاج، بينما لا تزال الشرطة الأمريكية تحقق في الحادث.