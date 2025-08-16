"سفاح العجائز" في قبضة الأمن المغربي (فيديو إرم)

أحبطت السلطات المغربية محاولة اعتداءات جديدة في إقليم الرشيدية، كان يخطط لها مجرم معروف بلقب "سفاح العجائز"، بعد خروجه من السجن حيث قضى 14 عامًا بتهم مشابهة.

المتهم اعتمد أسلوب التخفي بارتداء زي نسائي، مستهدفًا نساء مسنّات يعشن بمفردهن، واعتاد مهاجمتهن واغتصابهن تحت التهديد.

عملية توقيفه جاءت إثر كمين محكم نفذه الدرك الملكي بالتعاون مع السكان المحليين، حيث عُثر عليه مختبئًا بمنزل عمه.

التحقيقات كشفت امتلاكه أدوات حادة وكحوليات، فيما سجلت ثلاث نساء شكاوى رسمية.

الحادثة أثارت قلقًا واسعًا، وسط دعوات لتشديد الرقابة على أصحاب السوابق الخطيرة بعد الإفراج عنهم.