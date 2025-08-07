مصدره المجاري.. فيروس عصبي خطير يهاجم أطفال إسرائيل

عودة مقلقة لفيروس شلل الأطفال تهزّ إسرائيل.. والمجاري تكشف الكارثة قبل فوات الأوان. وزارة الصحة رصدت مستويات مرتفعة من فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بعدة مدن، مما يُنذر بموجة تفشٍّ جديدة للفيروس في البلاد.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن التقديرات تشير إلى انتشار غير مسبوق للفيروس، ما دفع الوزارة إلى إصدار تعليمات عاجلة للأطباء بضرورة استكمال حملات التطعيم، وتكثيف الفحوصات لأي حالة يُشتبه بإصابتها.

ويعود أول رصد للفيروس إلى ديسمبر 2024، بعد إصابة فتى يبلغ من العمر 17 عامًا بشلل دائم، ما دفع السلطات لتكثيف التحذيرات.

بحسب منظمة الصحة العالمية، يُعد فيروس شلل الأطفال من أخطر الفيروسات المعدية التي تصيب الجهاز العصبي، وينتقل عبر البراز أو المياه الملوثة، وقد يسبب الشلل أو الوفاة.

ومع تصاعد المخاوف، يترقب الشارع الإسرائيلي مدى قدرة الحكومة على السيطرة على هذا الخطر الصحي المتجدد.