بينها "خامنئي".. 4 أهداف لإسرائيل في إيران (فيديو إرم)

في محاولة للإحاطة بأبرز الأهداف الإيرانية التي تركز عليها إسرائيل في ردها المرتقب على الهجوم الإيراني الأخير، مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق مارك كيميت يحدد قائمة بـ 4 أهداف أخطرها الهدف المتمثل باغتيال "خامنئي"..

الدبلوماسي الأمريكي يرى أن إستراتيجية الاغتيالات التي تتبعها إسرائيل ضد القيادات العسكرية والسياسية تمثل جزءًا من إستراتيجيتها العامة، لذلك فإن هناك احتمالًا كبيرًا بوجود اسم "خامنئي" على القائمة بحسب كلامه الذي حذر فيه من العواقب السياسية لمثل هذه الخطوة..

وبالحديث عن المنشآت النووية التي جاءت من بين أهداف إسرائيل الـ 4، فإن ضربها يعد هدفًا رئيسًا بالنسبة لإسرائيل على الرغم من أن تداعيات عملية كهذه ستكون خطيرة على مستوى الأمن الإقليمي والدولي وفقًا لحديث كيميت..

أما ثالث الأهداف فهي منشآت النفط، لكن من وجهة الدبلوماسي، فإن الولايات المتحدة لا تحبذ هذا الخيار لما ستحمله نتائجه من تأثيرات كبيرة على أسعار النفط عالميًا التي ستؤثر بدورها على مسار الانتخابات في أمريكا..

ولأن الأهداف العسكرية في إيران تندرج تحت قائمة الأهداف الرئيسة أيضًا، يرى كيميت أن قواعد "فيلق القدس" قد تكون ضمن خطة إسرائيلية لضرب القدرات العسكرية الإيرانية.