"التجويع سلاح إبادة".. غزة على أعتاب "الموت الجماعي" (فيديو إرم)

في غزة لا شيء يُشبه الحياة كل شيء يُشبه الموت، حتى الجوع لم يعد مجرد ألم بل أصبح سلاح إبادة.

غزة اليوم على أعتاب "الموت الجماعي".. أكثر من 140 يوما وإسرائيل تغلق كل المعابر وتمنع الغذاء وتقطع الدواء وتخنق 2.4 مليون إنسان بينهم أكثر من مليون طفل يُتركون ليموتوا ببطء.

المجاعة في غزة ليست أزمة إنسانية عابرة بل جريمة.. 86 فلسطينيا بينهم 76 طفلا قُتلوا بسبب الجوع، وسوء التغذية، والحصار.

المستشفيات عاجزة، والأطباء يُقاتلون بلا طعام ولا دواء، والتكيات التي كانت تقدم وجبةً واحدة يوميا أُغلقت لأن المخازن فَرَغت.

كيلو الدقيق في غزة اليوم يُباع بـ50 دولارا، ورغيف الخبز لم يعد وجبة بل صار حلما بعيد المنال، وكيلو السكر تجاوز الـ150 دولارا، والأرز إن وجد، فهو يُباع في السوق السوداء بأسعار باهظة لا يستطيع أحد تحملها.

18 حالة وفاة خلال 24 ساعة هذا ليس رقما هذا نداء موت صريح من الجوع.