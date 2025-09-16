"QR Code لشهر العسل" .. خطة تمويل ذكية لعروسين بريطانيين

قرر عروسان بريطانيان التخلي عن استقبال الهدايا التقليدية في يوم زفافهما، واختارا بدلاً من ذلك وضع جهاز دفع إلكتروني ليستطيع الضيوف من خلاله المساهمة مباشرة في تمويل رحلة شهر العسل الخاصة بهما إلى المكسيك.

كريس مارتن (35 عامًا) وتاشا وايت (33 عاما) عقدا قرانهما في مزرعة ريفية بحضور 140 ضيفاً، قبل أن يسافرا إلى المكسيك لقضاء شهر العسل. وقال مارتن إن فكرة الهدايا راودتهما بعد أن وجدا أنهما لا يحتاجان إلى أدوات منزلية جديدة وهدايا تقليدية مثل تلك التي تقدم في حفلات الزفاف، لذلك قررا توفير خيار الدفع الإلكتروني وخيار QR Code وكتبا رسالة للضيوف : "لا تكن بخيلًا، ادفع ثمن رحلتنا".

وبالفعل، تمكنا من جمع مبلغ كافٍ لتمويل رحلتهما إلى المكسيك، وأكد العريس أن الضيوف كانوا كرماء وبعضهم دفع أكثر من مرة..