بعد توقيف المشاهير والبلوغرز.. هنيدي يهاجم "تيك توك"

هل أصبحنا في زمنٍ باتت فيه الشتائم والمحتوى الهابط طريقاً إلى النجاح والشهرة؟ محمد هنيدي يحذر من خللٍ يضرب وعي المجتمع في صميمه.

في تعليق حاد ومباشر، عبّر الفنان المصري عن قلقه من تصدّر مقدمي المحتوى الهابط على "تيك توك" لمشهد الشهرة، مشيراً إلى أن الأزمة ليست في الذوق العام ولا في تدخل الدولة، بل في تحوّل هذا النوع من المحتوى إلى ما يشبه النموذج الملهم لجيلٍ كامل.

هنيدي أوضح أن ما كان يبدأ ببث بسيط، ينحدر بسرعة نحو محتوى مليء بالإيحاءات والسباب العلني، فقط لجذب المشاهدات، والكارثة بحسب وصفه أن الجمهور حاضر، ويمنح هذا المحتوى شرعيته.

وأكد أن هؤلاء أصبحوا نجوماً يتصدرون الإعلانات والمهرجانات، بينما العامل المجتهد لا ينال نصف ما يحققه صانع محتوى "يقول ألفاظاً خارجة".

وفي ظل حملات أمنية لملاحقة المخالفين، شدد هنيدي على أن "تيك توك" لم يعد مجرد منصة ترفيه، بل قوة مؤثرة تعيد تشكيل العقل الجمعي، محذراً: "الخلل حقيقي، والتأثير خطير جدًا على أجيال كاملة".