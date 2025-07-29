فضيحة "بنت مبارك" في مصر.. من ادعاء النسب لتجارة الأعضاء

في مشهد يشبه دراما خيالية.. ضجّت مواقع التواصل في مصر باسم "بنت مبارك".. فتاة تُدعى مروة يسري، ظهرت على تيك توك، مدّعية أنها ابنة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، والفنانة المعتزلة إيمان الطوخي.

القصة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزت كل الخطوط الحمراء عندما اتهمت الفنانة وفاء عامر، وآخرين من المشاهير والبلوغرز، بالاتجار في الأعضاء البشرية والتسبب بوفاة عدد من الشخصيات المعروفة.

الرد جاء قاسيًا.. الفنانة وفاء عامر تقدمت بـ4 بلاغات رسمية ضد "بنت مبارك"، بتهم تشهير وإساءة، ونشر أخبار كاذبة دون أي دليل"، وقالت: "هذه ليست مجرد إشاعة.. هذه حملة ممنهجة للنيل من سمعتي وتاريخي الفني".

نقابة المهن التمثيلية بدورها أعلنت دعمها الكامل لوفاء عامر.. أما المحامي هيثم حمد الله، فأكد القبض على مروة يسري ومباشرة التحقيقات معها.