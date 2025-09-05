رجل الوشوم قرر محوها.. رحلة إزالة الـ170 تاتو لـ"لياندرو دي سوزا"

تغطي الأوشام جسده بنسبة تصل إلى 95%، أدمنها منذ أن كان طفلاً، ولا يكاد يطبع وشماً حتى يرسم آخر، في وجهه وكل أنحاء جسده، حتى بات أكثر الرجال البرازيليين رسماً للوشم على جسده رسمياً العام 2023. واليوم يبدأ لياندرو دي سوزا رحلة من نوع خاص لإزالة كل أوشامه ومحو سنوات من ضربات الليزر.

في مدينة باغي البرازيلية، قصة تحول بدأها صاحب الـ36 عاماً، بعد أكثر من 170 وشماً طبعها على جسده خلال ما يزيد عن عشرين عاماً، مهدراً آلاف الدولارات. لكن بعد طلاقه وتدهور حياته، خضع لياندرو لتحول روحي حين التقى بشخص مسيحي داخل مأوى، فاعتنق المسيحية الإنجيلية، وأدرك أن مظهره لم يعد يعكس شخصيته الجديدة، وقرر أن يبدأ حياة جديدة.

بدأ مسيرته في إزالة الوشوم باستخدام الليزر، خاصة على وجهه، وخضع حتى الآن لخمسة جلسات من أصل ثمانية لإزالة كل وشوم جسده، بينما وصف آلامها بأنها تعادل أضعاف آلام طباعة الوشم في الحالة الطبيعية.





