محاولة جنونية لعبور السكة في بولندا والنتيجة كارثية (فيديو إرم)

ثوانٍ تفصل بين الحياة والموت.. قطارٌ يمزّق سيارة على السكة الحديدية، في حادث مروع قرب مدينة "كراكوف" البولندية.

نجا سائق بأعجوبة من موت محقق بعدما اصطدم قطار سريع بسيارته عند معبر سكة حديد.

أظهرت كاميرات المراقبة لحظات صادمة، حيث حاول السائق تجاوز الحاجز قبل إغلاقه، لكن الحواجز أُغلقت فجأة، لتحاصر مركبته على القضبان.

ورغم محاولاته اليائسة للفرار، اصطدم القطار بالجزء الخلفي من السيارة، ما أدى إلى تحطمها بشكل عنيف.

السلطات أكدت أن السائق نجا دون إصابات، ولم يُسجَّل أي ضرر بين ركاب وطاقم القطار.

الحادث أعاد التحذير من تجاهل قواعد السلامة عند المعابر.