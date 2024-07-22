دعمته بلا حدود وصفّقت له ورافقته كظلّه.. ويبدو أن دور "بايدن" قد حان ليدعم "كامالا هاريس" نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الأبرز عن الحزب الديمقراطي، لخلافته في السباق إلى البيت الأبيض..

يومُ إعلان الرئيس بايدن انسحابه من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية، كان حافلاً بالمكالمات الهاتفية بين هاريس وبايدن حول قراره بالانسحاب لصالح دعم ترشيحها، بحسب ما كشفت شبكة "سي إن إن" عن مصادر

وفي ما عدا بايدن، أمضت هاريس أكثر من 10 ساعات، في مكالمات هاتفية مع أكثر من 100 من قادة الأحزاب وأعضاء الكونغرس والحكام وقادة العمال وقادة المنظمات الدعائية وحقوق المدنيين.

من بينهم قسّها "آموس براون" الثالث، الذي صلى لها مع زوجته، وفقاً للمصادر.

إلا أن ذلك لم يمنعها من متابعة واجباتها اليومية كنائبة للرئيس، حيث رتّبت الغداء والعشاء للمساعدين المجتمعين.

ورغم تعبيرها خلال المكالمات الهاتفية عن امتنانها الشديد لتأييد الرئيس بايدن لترشيحها، تخطط هاريس للعمل بجد لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي بجهدها الشخصي.

وهو ما أكدته في بيانها الذي صدر بعد إعلان الرئيس بايدن التنحي.

حيث كتبت هاريس: "يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس ونيتي هي كسب هذا الترشيح والفوز به".