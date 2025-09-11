كرة لهب أرعبت المارة.. انفجار صهريج غاز يهز العاصمة المكسيكية (فيديو)

في حادث مأساوي شرق مكسيكو سيتي، انقلبت شاحنة صهريج محملة بـ 50 ألف لتر من الغاز على طريق سريع، ما أدى إلى انفجار هائل خلف دمارا واسعا.

أسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 67 شخصا آخر بجروح متفاوتة من بينهم أطفال، كما تضررت نحو عشرين مركبة، مع تحطيم النوافذ وحروق في المحال والمراكز التجارية.

أخبار ذات علاقة إعلان حالة الطوارئ في نيو مكسيكو بعد تصاعد الجريمة

فرق الإنقاذ وسيارات الإطفاء حضرت بسرعة وتمكنت من إخماد النيران، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقا لمعرفة سبب الانقلاب والانفجار، وما إذا كان السائق قد خالف شروط الأمان، لا سيما وأن الانفجار وقع في منطقة "إيستابالابا"، وهي من أكثر المناطق كثافة سكانية في العاصمة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.8 مليون نسمة مما زاد من خطورة الحادث.

أخبار ذات علاقة حادث "صادم" في مهرجان موسيقي يودي بحياة شخصين بمكسيكو

وقالت إدارة الإطفاء في المدينة في وقت لاحق إنه تم إخماد النيران بالكامل داخل وحول شاحنة الصهريج المقلوبة، بينما يعتبر هذا الحادث الثاني الكبير على الطرق السريعة في المكسيك هذا الأسبوع.