”ناتو عربي“.. ما شكل الخطة المصرية لإنشاء قوة مشتركة لمواجهة إسرائيل؟

”مزيجٌ قاتل من اللامسؤولية والهواة والغطرسة“، جملة اتهامات تجد حكومة بنيامين نتنياهو نفسها أمامها اليوم داخل إسرائيل في أعقاب أنباء يتم تداولها على نطاق واسع تتعلق بتحرك مصري لإنشاء قوة عربية مشتركة تواجه الهجمات الإسرائيلية.

ورغم أن المساعي المصرية لم تتبلور بصورة رسمية، ولم يتم الإعلان عنها، إلا أنها دقت ”ناقوس الخطر“ لدى الأوساط المحلية في إسرائيل، وعبر عنها مؤخرًا زعيم المعارضة يائير لابيد، باعتبارها تمثل "ضربة موجعة لاتفاقيات السلام“.

لابيد رمى ”بكرة النقد“ في ملعب حكومة نتنياهو، متهمًا إياها بزعزعة مكانة إسرائيل الدولية وتمزيقها على الصعيد العالمي، داعيًا إلى استبدالها، أي لحكومة نتنياهو، قبل ”فوات الأوان“ لما أظهرته من ”عدم الخبرة والغطرسة“.

موجة القلق الإسرائيلية تصاعدت في الساعات الأخيرة مع تقارير يتم تداولها في الداخل عن تحرك مصري يسعى لاستعادة الدعم العربي من خلال إنشاء "قوة عربية مشتركة"، على غرار حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، تكون قادرة على الدفاع عن أي دولة عربية تتعرض للهجوم، ولعل الضربات الأخيرة على الدوحة شكلت المحرك الأساسي للخطوة.

تسهب التقارير الإعلامية الإسرائيلية بأن المقترح طُرح خلال المحادثات الدبلوماسية الجارية تحضيرًا للقمة العربية الإسلامية المقرر عقدها في الدوحة، وتنقل عن مسؤول مصري، قوله إن القاهرة تعلق آمالها على تلقّي الدعم لتنفيذ هذا المقترح، الذي طُرح لأول مرة في مصر قبل نحو تسع سنوات.

وهنا يطرح سؤال قديم حديث هل سيبصر ”الناتو العربي“ النور بصيغة رسمية محددة الأهداف؟ أم أن طبيعة التحركات ستبقيه حبرًا على ورق، وحبيس أدراج المكاتب المغلقة؟