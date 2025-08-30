اغتيال صحفي إيراني.. رسالة صادمة لطهران من قلب "السيدة زينب" (فيديو إرم)

هزّ اغتيال الصحفي الإيراني "ميلاد روشن حال زاده" العاصمة السورية دمشق، وأثار صدمة واسعة بين وسائل الإعلام الإيرانية..

ميلاد الموفد الإعلامي المستقر في منطقة السيدة زينب، قُتل على يد مسلحين بعد ساعات من اعتقاله، وفقاً لتقارير رسمية إيرانية، التي أشارت إلى توجيه تهمة التجسس له..

العملية وفقاً لوسائل إعلام إيرانية نفذتها هيئة تحرير الشام التي حلت نفسها لاحقاً وأصبحت الجيش السوري الجديد بعد سقوط نظام الأسد، ما اعتبر رسالة تحذيرية لطهران..

الحادث أعاد التركيز على النفوذ الإيراني في سوريا، خصوصاً في السيدة زينب، حيث تنتشر جماعات مرتبطة بطهران إلى جانب وجود أمني مكثف لحماية المراقد الدينية، مما يسلط الضوء على تصاعد التوترات الإقليمية والسياسية في قلب العاصمة السورية.