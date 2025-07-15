وداع مؤثر.. سبب وفاة المؤثرة المغربية سلمى تيبو (فيديو إرم)

صدمة كبيرة هزت شبكات التواصل في المغرب والعالم العربي، بعد إعلان وفاة صانعة المحتوى الشابة سلمى تيبو البالغة من العمر 27 عاما، نتيجة مضاعفات خطيرة أعقبت عملية تكميم المعدة التي أجرتها أملا في فقدان الوزن وبداية حياة جديدة.

دخلت سلمى المستشفى مطلع الأسبوع، وطمأنت متابعيها بفيديو قصير تحدثت فيه عن حلم السفر والاستقرار فور نجاح الجراحة، غير أن حالتها تدهورت سريعا بسبب نزيف داخلي حدّ من قدرة الأطباء على إنقاذها.

خبر رحيلها فجّر موجة حزنٍ عارمة، إذ تصدّر وسم "وداعا سلمى" منصة "إكس"، بينما نعى آلاف الشباب الفتاة التي واجهت الألم بابتسامة صادقة، في وقت أثار الحادث فيه جدلا جديدا حول مخاطر جراحات السمنة، ودعا مختصون إلى تشديد الرقابة الطبية والتوعية بآثارها المحتملة، كي لا يدفع آخرون ثمن البحث عن الكمال.