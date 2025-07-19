"الأمير النائم" يفارق الحياة.. من هو الوليد بن خالد بن طلال؟ (فيديو إرم)

عشرون عاماً مرّت وهو مسجّى في فراشه، صامت الجسد، نابض بالدعاء، حاضر في الوجدان رغم الغياب الطويل.

كانت عيون والده ترقبه كل يوم، وألسنة محبيه تلهج بالدعاء، وأحاديث الناس لا تملّ من ذكره، حتى صار رمزاً للصبر والإيمان، وحكاية أمل لا تشبه سواها.

واليوم، ومع إعلان الرحيل، انطفأت شمعة ذلك الأمل بهدوء، لكنها تركت خلفها نوراً من الأثر والوفاء.

الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، الملقّب بـ"الأمير النائم"، هو نجل الأمير خالد بن طلال، وقد وُلد في أبريل من عام 1990.

وبينما كان يتلقى تعليمه في الكلية العسكرية، في عام 2005، تعرّض لحادث سير مروّع أدخله في غيبوبة تامة استمرت قرابة 20 سنة. ورغم مرور كل تلك السنوات، لم تفقد أسرته الأمل في شفائه، وبقي والده إلى جانبه متمسكًا بالدعاء والرجاء، ومواظبًا على نشر صوره من داخل غرفته، في محاولة لإبقاء قصته حيّة في القلوب.

خلال فترة غيبوبته، زاره فريق طبي دولي مكوّن من أطباء أمريكيين وإسبانيين، لمحاولة التدخل ووقف النزيف الدماغي، لكن دون تحسن فعلي. ورغم ذلك، ظهرت بوادر تحسّن طفيفة في بعض الفترات، أبرزها في عام 2019 عندما أظهر مقطع فيديو تحريكه لرأسه، ثم في عام 2020 حين حرّك يده. كانت تلك اللحظات تُشعل الأمل من جديد في قلوب أسرته ومحبيه.

تحوّلت قصة الأمير الوليد إلى رمز للصبر والإيمان داخل المملكة، وتصدّر اسمه وسائل التواصل في كل مرة يُنشر فيها جديد عن حالته، حتى جاء خبر وفاته في يوليو 2025، ليسدل الستار على قصة إنسانية مؤثرة أبكت القلوب وألهمت الأرواح.