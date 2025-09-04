تقرير أممي يكشف المستور.. كيف وصلت الأسلحة من تركيا لقوات بورتسودان؟ (فيديو إرم)

كشف تقرير سري صادر عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة عن استخدام أسلحة تركية حديثة في النزاع المسلح داخل السودان، بين قوات بورتسودان والدعم السريع، بعد تهريبها عبر جماعات مسلحة في جنوب السودان، في خرق واضح لحظر الأسلحة المفروض على المنطقة منذ عام 2018.

وأوضح التقرير، الذي قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي، أن بنادق من طراز BRG-55 من إنتاج شركة BRG Savunma، وMKA 556 من شركة HUSAN Arms، بالإضافة إلى بنادق من شركة UTAS Defense، جميعها مصنّعة حديثًا في تركيا، ظهرت في يد ميليشيات جنوب السودان، قبل أن يتم تهريب بعضها إلى قوات بورتسودان.

وبحسب القوانين التركية، لا يُسمح بتصدير الأسلحة إلا بعد موافقة وزارتي الدفاع والخارجية، إلا أن التقرير أشار إلى وجود ثغرات خطيرة في آليات الرقابة، ما سمح بوصول هذه الشحنات إلى أطراف النزاع.

وحذّر التقرير من أن استمرار تدفق الأسلحة التركية إلى المنطقة يهدد بنسف اتفاقات السلام الهشة، ويؤجج أعمال العنف والانتهاكات بحق المدنيين، داعيًا أنقرة إلى تشديد الرقابة على صادراتها العسكرية، ومنع وصولها إلى جهات محظورة دوليًا.