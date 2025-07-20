للمرة الأولى.. فيديو يكشف محاولة اغتيال الرئيس الإيراني

دويّ انفجار يهزّ المكان، والدخان يتصاعد من عمق الأرض.. كاميرا المراقبة ترصد لحظة القصف الإسرائيلي الذي استهدف موقعًا سريًا غرب طهران.

المشهد الذي بثه موقع "إيران بالعربية" لم يكن مجرد تسجيل عابر، بل توثيق مباشر لمحاولة اغتيال قيل إنها استهدفت الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

لأوّل مرة، أكّد التلفزيون الإيراني صحة الفيديو، وكشف أن الهجوم وقع أثناء اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي، برئاسة بزشكيان نفسه، في 16 يونيو.

ووفق وكالة "فارس"، أصيب الرئيس بجروح طفيفة، بينما تمكّن هو وباقي المسؤولين من الفرار عبر فتحة طوارئ، بعد انقطاع التيار الكهربائي واهتزاز المبنى.

كان الاجتماع يضم رؤساء السلطات الثلاث وكبار القادة، ما يجعل هذا الاستهداف أخطر ضربة لقيادة النظام الإيراني منذ سنوات.

فهل كانت تلك فعلاً محاولة اغتيال فاشلة... أم رسالة محسوبة؟