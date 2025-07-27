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جنوب العراق يغلي فوق الـ50.. ومحافظات تعطّل الدوام الرسمي
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جنوبي العراق يغلي فوق الـ50.. ومحافظات تعطّل الدوام الرسمي (فيديو إرم)

توفيق الناصري
توفيق الناصري
27 يوليو 2025، 6:43 م

عطّلت عدة محافظات عراقية، اليوم الأحد، الدوام الرسمي بسبب موجة حر غير مسبوقة، فقد تجاوزت درجات الحرارة 52 مئوية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى وسط وجنوبي البلاد.

وأعلنت محافظات مثل البصرة، ميسان، بابل، واسط، عطلة رسمية، فيما قلصت أخرى ساعات العمل. هيئة الأنواء الجوية توقعت استمرار الموجة حتى الثلاثاء، على أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بعدها.

في المقابل، تفاقمت الأزمة مع انخفاض إنتاج الكهرباء نتيجة توقف استيراد الغاز الإيراني، ما أدى إلى عجز في تغذية المنازل بالطاقة. المواطنون يواجهون صيفًا قاسيًا وسط غياب حلول فاعلة لأزمة الكهرباء والتغيرات المناخية المتطرفة.

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