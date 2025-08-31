"الجهاز النابض" لعمليات حماس.. من هو "أبو عبيدة"؟ (فيديو إرم)

هل حقًا تمكن الجيش الإسرائيلي من اغتيال أبو عبيدة، الناطق الرسمي لكتائب القسام؟..

في محاولة وصفتها تل أبيب بـ"الناجحة"، استهدفت الغارات الجوية منزلًا يُعتقد أنه يقطنه أبو عبيدة، المعروف أيضًا باسم حذيفة سمير عبد الله كحلوت، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، وسط قطاع غزة.

العملية التي نفذها جهاز الأمن العام "الشاباك" بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية "أمان"، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص بحسب مصادر محلية فلسطينية، بينما بقي مصير أبو عبيدة نفسه غير مؤكد حتى اللحظة.. لكن من هو أبو عبيدة؟

الاسم الحقيقي له وفق وسائل إعلام فلسطينية هو محمد عبد اللطيف عبد الكريم القائد، وهو ليس مجرد متحدث باسم كتائب القسام، بل المحور المركزي للعمليات العسكرية للحركة.

منذ عام 2006، أصبح مسؤولًا عن إصدار البيانات الرسمية، والإعلان عن العمليات العسكرية، وتنسيق الخطط الاستراتيجية مع قيادات الحركة، ما يجعله قلب الجهاز العسكري النابض ورمزًا في غزة.

الرواية الفلسطينية عن استهدافه مختلفة.. مصادر محلية أفادت أن المنزل المستهدف كان مستأجرًا حديثًا من قبل عائلة أبو عبيدة، وكان موجودًا فيه زوجته وأولاده، ومع القصف، تطايرت كميات كبيرة من الأوراق النقدية، وغطت عناصر القسام محيط المنزل لمنع اقتراب المواطنين وانتشال الجثث، بينما بقي مصير أبو عبيدة نفسه غير مؤكد حتى اللحظة.